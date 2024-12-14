В Дагестане закрыли трассу через Харибский перевал

Уточняется, что работы по расчистке дороги будут начаты с улучшением погодных условий. «На месте дежурит две единицы техники — бульдозеры ДТ-75. Об открытии дороги будет сообщено дополнительно. Водителей транспортных средств просим воздержаться от поездок в указанном направлении и заранее выбрать альтернативные маршруты», — добавили в пресс-службе.