Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане закрыли трассу через Харибский перевал

МАХАЧКАЛА, 14 декабря./ТАСС/. Харибский перевал в горах Дагестана закрыли из-за снегопада и плохой видимости. Об этом сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.

Источник: Агентство «Москва»

«Автомобильная дорога республиканского значения Хасавюрт — Тлох на участке 40−60-й км (Харибский перевал), в Казбековском и Гумбетовском районах, временно закрыта из-за снежной метели и плохой видимости. На перевале порывы ветра — до 28 м/с и нулевая видимость», — говорится в сообщении.

Уточняется, что работы по расчистке дороги будут начаты с улучшением погодных условий. «На месте дежурит две единицы техники — бульдозеры ДТ-75. Об открытии дороги будет сообщено дополнительно. Водителей транспортных средств просим воздержаться от поездок в указанном направлении и заранее выбрать альтернативные маршруты», — добавили в пресс-службе.