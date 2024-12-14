В Екатеринбурге неизвестный забросал военкомат коктейлями Молотова

До этого сообщалось, что в Калининградской области задержали подростков-поджигателей вышки связи. Правоохранители установили, что один из подростков получил от неустановленного лица в мессенджере сообщение с предложением подзаработать. За 25 тысяч рублей нужно было сжечь вышку связи. Юноша согласился на задание и привлек к нему двоих знакомых.