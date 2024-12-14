Петербурженка отдала мошенникам 35 миллионов. И это не рекорд

О кратно меньшем, но не менее болезненном ущербе, накануне заявили ещё две жительницы Петербурга. 73-летней пенсионерке из Купчино беседы якобы с сотрудниками Центробанка и спецслужбы обошлись без малого в 6,2 миллиона рублей. В ноябре женщина перевела на неизвестный счёт сначала накопления, а потом 5,7 миллиона после продажи квартиры. Без денег и жилья, проданного за 6 миллионов рублей, осталась и 70-летняя жительница Выборгского района. О хищении у неё в полицию сообщила племянница. Женщина рассказала, что ответила на звонок неизвестных, которые не стали разыгрывать спектакль и назвались мошенниками, заявив, что обманули её тётю.