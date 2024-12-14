Петербурженка отдала мошенникам 35 миллионов. И это не рекорд

Заявление о хищении 34,9 миллиона рублей 70-летняя жительница Выборгского района писала в полиции накануне, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 декабря. По данным «Фонтанки», звонить женщине начали в середине октября. За без малого два месяца она успела поговорить с «сотрудниками ФСБ», поездить на заказанных для неё такси и в разных частях города раздать сбережения курьерам. Последнее отдала 11 декабря, когда под диктовку звонившего перевела на незнакомый счёт 390 тысяч рублей.
Опустошать счета женщину убеждали, пугая переводами средств на Украину, которые якобы фиксировали с её карт.
Сумма, которую потеряла жительница Выборгского района, до рекордной не дотянула. В августе стало известно, что 40 миллионов рублей лишилась замдиректора института РАН. Ей также звонили от имени ФСБ.
О кратно меньшем, но не менее болезненном ущербе, накануне заявили ещё две жительницы Петербурга. 73-летней пенсионерке из Купчино беседы якобы с сотрудниками Центробанка и спецслужбы обошлись без малого в 6,2 миллиона рублей. В ноябре женщина перевела на неизвестный счёт сначала накопления, а потом 5,7 миллиона после продажи квартиры. Без денег и жилья, проданного за 6 миллионов рублей, осталась и 70-летняя жительница Выборгского района. О хищении у неё в полицию сообщила племянница. Женщина рассказала, что ответила на звонок неизвестных, которые не стали разыгрывать спектакль и назвались мошенниками, заявив, что обманули её тётю.
Все три заявления легли в основу уголовных дел о мошенничестве. Полиция ищет причастных.