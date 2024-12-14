Власти района Башкирии пообещали помочь семье, у которой в пожаре погибли дети

Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Родителей госпитализировали в больницу, ребенок не пострадал. На месте работают сотрудники МЧС, следственного комитета и прокуратуры.
Глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков пообещал помочь многодетной семье, в которой ночью 14 декабря во время пожара погибли 10-летняя девочка и 9-летний мальчик.
Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Родителей госпитализировали в больницу, ребенок не пострадал. На месте работают сотрудники МЧС, следственного комитета и прокуратуры.