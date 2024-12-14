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Власти района Башкирии пообещали помочь семье, у которой в пожаре погибли дети

Глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков пообещал помочь многодетной семье, в которой ночью 14 декабря во время пожара погибли 10-летняя девочка и 9-летний мальчик.

Источник: Прокуратура Башкирии

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Дом, в которой жили родители и трое детей, загорелся в два часа ночи. Родители успели выбраться из окна вместе с трехлетним ребенком. Двое старших детей спрятались в чулане, пытаясь спастись. Их тела позже нашли сотрудники МЧС.

Родителей госпитализировали в больницу, ребенок не пострадал. На месте работают сотрудники МЧС, следственного комитета и прокуратуры.

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