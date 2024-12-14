Судебные приставы объявили в розыск иноагента Face за неуплату штрафов

Долг Ивана Дрёмина — так зовут уфимского народного артиста в миру — ещё в октябре прошлого года был 30 тысяч рублей. За это время Кировский и Советский суды столицы русрепа работали: артиста трижды штрафовали за то, что он не отчитался о деятельности иноагента. Так накопилось больше 125 тысяч задолженности. Теперь его ищут башкирские приставы.