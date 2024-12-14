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Судебные приставы объявили в розыск иноагента Face за неуплату штрафов

Долг рэпера увеличился вчетверо, он должен казне 125 тысяч рублей.

Источник: Телеграм-канал Mash

Долг Ивана Дрёмина — так зовут уфимского народного артиста в миру — ещё в октябре прошлого года был 30 тысяч рублей. За это время Кировский и Советский суды столицы русрепа работали: артиста трижды штрафовали за то, что он не отчитался о деятельности иноагента. Так накопилось больше 125 тысяч задолженности. Теперь его ищут башкирские приставы.

В 2022 году Дрёмин закрыл своё юрлицо, а отец Ивана всё ещё не готов отвечать за долги сына. Он утверждает, что Фейс достаточно богат, чтобы выплатить штраф.

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