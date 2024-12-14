Разыскиваемого Интерполом американского бизнесмена задержали в Москве

Нельсон бежал из США в 2016 году, когда им заинтересовалась налоговая. Он управлял компанией по торговле какао и на протяжении нескольких лет скрывал часть доходов. Вскоре бизнесмена обвинили в подделке налоговых деклараций и утаивании информации о счетах в иностранных банках. Ему грозит пять лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов.