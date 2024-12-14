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Убийца женщины-водителя BlaBlaCar оказался маньяком-серийником

Виталий Чикирёв, отбывающий срок во Владимирском централе, признался ещё в четырёх убийствах.

Источник: РИА "Новости"

Итого, по данным SHOT, на его счету уже 6 доказанных жертв.

Маньяка Чекиста Чикирёва приговорили к 25 годам и отправили в знаменитую тюрьму для особо опасных преступников. В 2018 году он под вымышленным именем через BlaBlaCar забронировал все места в Audi директора двух ресторанов Burger King Ирины Ахматовой и по дороге в Тулу убил её, машину отмыл от крови и хотел продать на запчасти. После задержания Чекист признался, что в 2010 году помог сжечь тело возлюбленной своего друга, которую тот убил.

Как нам стало известно, Виталя Чекист уже несколько раз проходил обследование после своего задержания, которое показало, что он псих. У маньяка обнаружили смешанное расстройство личности: сниженный уровень эмпатии и неспособность сопереживать. Но его не стали отправлять на принудительное лечение и оставили на строгаче. Посидев за решёткой шесть лет, маньяк начал рассказывать о других своих зверских убийствах, чтобы его снова начали возить в суд для разнообразия. На данный момент он рассказал, что расправился ещё с четырьмя жертвами — с 2003 по 2004 год.

Теперь ему светит пожизненное лишение свободы. К делам об убийствах плюсом добавилась статья за незаконное хранение оружия.