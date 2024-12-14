Убийца женщины-водителя BlaBlaCar оказался маньяком-серийником

Как нам стало известно, Виталя Чекист уже несколько раз проходил обследование после своего задержания, которое показало, что он псих. У маньяка обнаружили смешанное расстройство личности: сниженный уровень эмпатии и неспособность сопереживать. Но его не стали отправлять на принудительное лечение и оставили на строгаче. Посидев за решёткой шесть лет, маньяк начал рассказывать о других своих зверских убийствах, чтобы его снова начали возить в суд для разнообразия. На данный момент он рассказал, что расправился ещё с четырьмя жертвами — с 2003 по 2004 год.