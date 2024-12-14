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На трассе М-4 полностью перекрыли движение в сторону Москвы из-за ДТП

Движение в сторону Москвы полностью перекрыто на трассе М-2 «Дон» после массового ДТП. Об этом 14 декабря сообщили в Госавтоинспекции России.

«Водители, внимание! Из-за ДТП нет движения на 150 км М-4 “Дон” в сторону Москвы», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Там добавили, что создан съезд с трассы на ее 174-м км с объездом через Венев, трассу Р-22 и возвращением на М-4 на 118-м км.

Главное управление МВД РФ по Московской области сообщило в своем Telegram-канале, что примерно в 9:35 на М-4 произошло шесть ДТП, в которых столкнулись 13 автомобилей, никто не пострадал. Госавтоинспекция работает над выяснением всех обстоятельств случившегося.

О массовой аварии на М-4 ранее в этот день сообщили очевидцы. Уточняется, что участок ДТП находится близ города Домодедово. Столкнулись легковые автомобили, грузовики, автобус и мусоровоз. Одну из легковых машин зажало между автобусом и другим авто. Очевидцы обратили внимание, что из-за снега дорога стала скользкой.