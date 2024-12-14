На трассе М-4 полностью перекрыли движение в сторону Москвы из-за ДТП

Главное управление МВД РФ по Московской области сообщило в своем Telegram-канале, что примерно в 9:35 на М-4 произошло шесть ДТП, в которых столкнулись 13 автомобилей, никто не пострадал. Госавтоинспекция работает над выяснением всех обстоятельств случившегося.