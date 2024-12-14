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Грузовой Mercedes вылетел на встречную в Ленобласти. Погибла женщина, среди пострадавших ребёнок

Четыре человека пострадали в результате ДТП в Гатчинском районе Ленобласти, травмы одного из них оказались несовместимы с жизнью. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 декабря.

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Последствия аварии показали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, накануне в одиннадцатом часу вечера 39-летний водитель Mercedes 308D не справился с управлением и выехал на встречную полосу на 59-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков.

Фургон врезался в Chery Tiggo, в котором ехали двое взрослых и 10-летняя девочка. Её и 38-летнего водителя кроссовера госпитализировали в тяжёлом состоянии. 37-летняя жительница Петербурга погибла на месте.

Водитель фургона — 39-летний житель Петербурга — за год успел оплатить девять штрафов за нарушение ПДД. Он в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Все обстоятельства аварии выясняет полиция.