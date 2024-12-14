Грузовой Mercedes вылетел на встречную в Ленобласти. Погибла женщина, среди пострадавших ребёнок

Последствия аварии показали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, накануне в одиннадцатом часу вечера 39-летний водитель Mercedes 308D не справился с управлением и выехал на встречную полосу на 59-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков.