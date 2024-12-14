Бросил в лицо кружку и напал с кулаками: ревнивец из Башкирии устроил драку с полицейским

В Мелеузовском районе Башкирии мужчина предстал перед судом за нападение на полицейского. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.
Ночью в дежурную часть поступило сообщение от женщины о том, что ее пьяный сожитель ведет себя неадекватно. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Оказалось, что между парой случилась ссора на почве ревности. Мужчина принялся угрожать второй половине, та испугалась и вызвала стражей порядка.
Прибывшие полицейские попросили обоих успокоиться и объяснить, что произошло. Это сильно разозлило подсудимого, и он принялся оскорблять правоохранителей. Сотрудники МВД предупредили мужчину об уголовной ответственности, но тот не реагировал на замечания и предупреждения.
В какой-то момент ситуация начала обостряться. Мужчина отобрал у сожительницы телефон, та попросила его вернуть. Один из полицейских потребовал возвратить гаджет. Подсудимый разозлился от этого еще сильнее, он схватил со стола кружку и бросил ее в лицо стражу порядка, после чего бросился на него с кулаками. Сотрудники МВД заковали дебошира в наручники и повели его к служебному авто. По пути неугомонный мужчина продолжил оскорблять правоохранителей.
В отделении выяснилось, что 32-летний ранее уже был судим. На него завели уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Мелеузовский районный суд назначил ему два года и один месяц лишения свободы.
— Суд также удовлетворил требования полицейских о компенсации морального вреда, — сообщает МВД.
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