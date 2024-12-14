Бросил в лицо кружку и напал с кулаками: ревнивец из Башкирии устроил драку с полицейским

В какой-то момент ситуация начала обостряться. Мужчина отобрал у сожительницы телефон, та попросила его вернуть. Один из полицейских потребовал возвратить гаджет. Подсудимый разозлился от этого еще сильнее, он схватил со стола кружку и бросил ее в лицо стражу порядка, после чего бросился на него с кулаками. Сотрудники МВД заковали дебошира в наручники и повели его к служебному авто. По пути неугомонный мужчина продолжил оскорблять правоохранителей.