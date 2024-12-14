24-летний водитель вылетел на «BMW» с проспекта Жукова в Минске. Как сообщили в ГАИ, авария произошла около 23.40 в пятницу, 13 декабря 2024 года.
Сообщается, что водитель, сидевший за рулем автомобиля «BMW», двигаясь «по проспекту Жукова, вблизи дома № 23/1 не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части дороги».
К счастью, в аварии никто не пострадал, «BMW» получило серьезные повреждения.
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