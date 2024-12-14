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СК возбудил уголовное дело по факту пожара в торговом центре в Витебске

Следователи продолжают работу на месте происшествия, изымают необходимую документацию, проводят допросы свидетелей и потерпевших.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту пожара, который накануне произошел в торговом центре «Беларусь» в Витебске, сообщили в СК республики.

Следователи продолжают вести работу на месте происшествия, уточнили в ведомстве.

«Для установления обстоятельств произошедшего и причин возгорания создана группа из числа наиболее опытных следователей центрального аппарата, следственного управления и криминалистического отдела УСК по Витебской области», — сообщили в СК Беларуси.

Сообщается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело ч.2 ст. 304 Уголовного кодекса Беларуси за нарушение требований пожарной безопасности, которое повлекло за собой причинение ущерба в крупном размере.

Следователи, которые работают на месте происшествия, изымают необходимую документацию, а также проводят допросы свидетелей и потерпевших.

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