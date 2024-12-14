Пьянка в здании военкомата обернулась убийством в области Абай

«Около полуночи П. решил развести М., И. и Р. по домам на своей машине. Высадив М. и И. около магазина “Акжол”, между П. и Р. возник конфликт на почве прежних разногласий, который перерос в драку. В ходе потасовки П. несколько раз ударил Р. кулаком по лицу и нанес множественные удары ножом в область шеи, сердца, спины и живота, причинив тяжкий вред здоровью. От полученных телесных повреждений Р. скончался на месте. После содеянного П. скрылся с места преступления», — рассказали в суде.