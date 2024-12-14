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У самолета рейса Волгоград — Москва треснуло лобовое стекло при посадке

Инцидент произошел накануне вечером в Шереметьево.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В пятницу, 13 декабря, самолет рейса PD 6966 компании «Победа» вылетел из Волгограда. Во время приземления в столичном аэропорту у лайнера треснуло лобовое стекло.

«На этапе снижения при подходе к высоте 5000 метров экипаж доложил о растрескивании внешнего лобового стекла со стороны второго пилота», — сообщили в телеграм-канале «Авиаторщина»".

В воздушной гавани объявили тревогу с «синим» кодом. Самолет благополучно совершил посадку в Шереметьево через час.

На борту находились 186 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из 192 человек не пострадал. Сейчас специалисты меняют остекление.