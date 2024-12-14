Число пострадавших при пожаре в Витебске возросло до 16 человек

«Число пострадавших, обратившихся к медикам и доставленных в учреждения здравоохранения, увеличилось до 16 человек. Из них два ребенка и два работника МЧС», — сообщил Мелешкин в эфире телеканала «Беларусь1». Для консультации местных медиков по оказанию помощи пострадавшим из Минска прибыли специалисты республиканского уровня.
Он рассказал, что сотрудники МЧС продолжают оставаться на месте ЧП. Ими были обследованы все помещения в здании на случай нахождения там людей, но больше никого не было выявлено.
Мелешкин отметил слаженную работу всех оперативных служб, в том числе ГАИ и милиции, благодаря чему удалось избежать жертв и большего количества пострадавших.
В пятницу в МЧС сообщили, что спасатели выехали по сообщению о загорании на первом этаже в ТЦ «Беларусь» на улице генерала Белобородова в Витебске. Работниками МЧС были спасены 10 человек, еще 215 человек эвакуировались. По информации минздрава, среди пострадавших есть два пациента в тяжелом состоянии.
Вечером в пятницу пожар был ликвидирован. Для проведения спасательных работ и ликвидации пожара была задействована 21 единица техники и 90 работников МЧС. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. На месте работает оперативно-следственная группа. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. Уточняются ущерб и степень повреждения здания.