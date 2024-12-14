Число пострадавших при пожаре в Витебске возросло до 16 человек

В пятницу в МЧС сообщили, что спасатели выехали по сообщению о загорании на первом этаже в ТЦ «Беларусь» на улице генерала Белобородова в Витебске. Работниками МЧС были спасены 10 человек, еще 215 человек эвакуировались. По информации минздрава, среди пострадавших есть два пациента в тяжелом состоянии.