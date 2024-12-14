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Стали известны подробности пожара в ТЦ в Витебске

После пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске два человека находятся в тяжелом состоянии из-за отравления угарным газом и дымом. Об этом рассказал председатель Витебского облисполкома Александр Субботин, передает﻿ телеграм-канал «Витебская область. Официально».

Источник: vitbichi.by

Пострадавших — 16 человек, среди них — двое детей. В основном это травмы легкой степени тяжести. У многих есть порезы из-за того, что люди сами пытались выбраться и разбивали окно.

По словам начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаила Вишневецкого, двое пациентов остаются в тяжелом состоянии и находятся в реанимации в областной больнице. Среди них есть женщина, которую подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Из Минска в Витебск из Республиканского центра экстренной помощи прибыли комбустиолог, токсиколог и реаниматолог.

Также пострадали двое пожарных. Их жизни ничего не угрожает.

Пожар было сложно потушить из-за горения деревянных конструкций и пластика. Возгорание ликвидировали к ночи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности причинение ущерба в крупном размере.

Напомним, пожар в витебском торговом центре «Беларусь» произошел в пятницу, 13 декабря. Более 200 человек эвакуировали.

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