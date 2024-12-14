Стали известны подробности пожара в ТЦ в Витебске

Пострадавших — 16 человек, среди них — двое детей. В основном это травмы легкой степени тяжести. У многих есть порезы из-за того, что люди сами пытались выбраться и разбивали окно.
По словам начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаила Вишневецкого, двое пациентов остаются в тяжелом состоянии и находятся в реанимации в областной больнице. Среди них есть женщина, которую подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Из Минска в Витебск из Республиканского центра экстренной помощи прибыли комбустиолог, токсиколог и реаниматолог.
Также пострадали двое пожарных. Их жизни ничего не угрожает.
Пожар было сложно потушить из-за горения деревянных конструкций и пластика. Возгорание ликвидировали к ночи.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности причинение ущерба в крупном размере.
Напомним, пожар в витебском торговом центре «Беларусь» произошел в пятницу, 13 декабря. Более 200 человек эвакуировали.