Жители Тувы пожаловались на отключение интернета

Незадолго до этого издание News.Ru со ссылкой на данные интернет-провайдера Ellco сообщало, что Роскомнадзор отключил Чечню, Дагестан и Ингушетию от мирового интернета. В южных регионах России местные жители не смогли подключиться к интернету даже с помощью VPN.