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Грузовой автомобиль загорелся на Болотной набережной

Огонь успел распространиться на 4 квадратных метра.

Источник: РИА "Новости"

Грузовой автомобиль загорелся на Болотной набережной. Сотрудники МЧС уже ликвидировали возгорание, сообщила пресс-служба управления ведомства по столице.

Огонь успел распространиться на 4 квадратных метра. В результате происшествия никто не пострадал.

В связи со случившимся представители МЧС напомнили о важности своевременного прохождения техосмотра. Водителей также призвали обращать внимание на любую неисправность автомобиля и хранить в машине огнетушитель.

Ранее на автостоянке, которая находится на улице Голубинской в Москве, загорелся частный автобус. В результате произошедшего погиб мужчина. Причину пожара должны установить по результатам пожарно-технической экспертизы.

пожары
МЧС