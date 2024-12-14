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Экс-сотрудника OpenAI нашли мёртвым в своей квартире в Сан-Франциско

Экс-сотрудника OpenAI, который публично обвинял компанию в нарушении закона об авторском праве, нашли мёртвым в своей квартире в Сан-Франциско. Как писали СМИ, у него были доказательства, которые «уничтожили» бы компанию.

Источник: Reuters

Тело 26-летнего Сухира Баладжи обнаружили ещё 26 ноября. Но теперь полиция заявила, что это было самоубийство, пишет New York Post. После в соцсетях начался сущий кошмар. Люди уверены, что айтишника убили. И вот почему.

В OpenAI тогда ещё неопытный Баладжи устроился в 2020 году. Он помогал тренировать ChatGPT, но потом разочаровался и уволился. Этой осенью парень заявил, что OpenAI нарушает закон об авторском праве, обучая нейронку на работах писателей, программистов и журналистов. Мол, такая модель обучения вредит бизнесу и может уничтожить рынок интеллектуальной собственности. После этого — куча исков к компании и шумиха в СМИ.

18 ноября (за восемь дней до смерти) издание The Times заявило, что документы Баладжи уникальны и будут использоваться в суде против OpenAI. Но до процесса Сухир не дожил. Сохранились ли его записи где-либо — неизвестно.