Экс-сотрудника OpenAI нашли мёртвым в своей квартире в Сан-Франциско

В OpenAI тогда ещё неопытный Баладжи устроился в 2020 году. Он помогал тренировать ChatGPT, но потом разочаровался и уволился. Этой осенью парень заявил, что OpenAI нарушает закон об авторском праве, обучая нейронку на работах писателей, программистов и журналистов. Мол, такая модель обучения вредит бизнесу и может уничтожить рынок интеллектуальной собственности. После этого — куча исков к компании и шумиха в СМИ.