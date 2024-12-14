64-летний водитель автомобиля Toyota Probox погиб в ДТП в Тайшете

В 18:20 13 декабря на подъезде к Тайшету произошла смертельная авария. По предварительной информации, 64-летний водитель автомобиля Toyota Probox направлялся из Тайшета в сторону Бирюсинска. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером Nissan Qashqai. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.