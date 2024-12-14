Студенты челябинского медколледжа заразились кошачьим лишаем

К сегодняшнему дню, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Челябинской области, санврачи и дезинфекторы уже провели противоэпидемические мероприятия — студентов осмотрели, установили дальнейшее медицинское наблюдение и провели разъяснительную работу.
«В ходе санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что причиной заболевания послужили контакты учащихся с двумя домашними кошками, у одной из которых инфицирование подтверждено лабораторно», — уточнили специалисты.
Сейчас ситуация находится на постоянном контроле руководства южноуральского Роспотребнадзора. Врачи напоминают: при появлении на коже или голове шелушащихся пятен или очагов нужно немедленно обращаться к дерматовенерологу.