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Студенты челябинского медколледжа заразились кошачьим лишаем

Не меньше пяти студентов Челябинского базового медицинского колледжа заразились микроспорией, кошачьим лишаем. Причем грибковое заболевание «нулевые пациенты» подхватили еще в ноябре, но продолжали ходить на занятия и делиться заразой с однокурсниками.

Источник: РИА "Новости"

К сегодняшнему дню, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Челябинской области, санврачи и дезинфекторы уже провели противоэпидемические мероприятия — студентов осмотрели, установили дальнейшее медицинское наблюдение и провели разъяснительную работу.

«В ходе санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что причиной заболевания послужили контакты учащихся с двумя домашними кошками, у одной из которых инфицирование подтверждено лабораторно», — уточнили специалисты.

Сейчас ситуация находится на постоянном контроле руководства южноуральского Роспотребнадзора. Врачи напоминают: при появлении на коже или голове шелушащихся пятен или очагов нужно немедленно обращаться к дерматовенерологу.

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