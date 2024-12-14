Студенты челябинского медколледжа заразились кошачьим лишаем

Не меньше пяти студентов Челябинского базового медицинского колледжа заразились микроспорией, кошачьим лишаем. Причем грибковое заболевание «нулевые пациенты» подхватили еще в ноябре, но продолжали ходить на занятия и делиться заразой с однокурсниками.