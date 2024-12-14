Четверо детей пострадали при пожаре в Бобруйске

Вчера, 13 декабря, в 22.14 спасателям поступил сигнал о пожаре в квартире на ул. Ульяновской. Прибывшие спасатели обнаружили дым на восьмом этаже здания. В горевшей квартире никого не было. Огонь повредил имущество в прихожей, закоптил стены и потолок в квартире.