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Четверо детей пострадали при пожаре в Бобруйске

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое мальчиков и девочка получили отравление продуктами горения в результате пожара в квартире в Бобруйске. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Соцсети

Вчера, 13 декабря, в 22.14 спасателям поступил сигнал о пожаре в квартире на ул. Ульяновской. Прибывшие спасатели обнаружили дым на восьмом этаже здания. В горевшей квартире никого не было. Огонь повредил имущество в прихожей, закоптил стены и потолок в квартире.

После осмотра бригадой скорой медицинской помощи из квартир на 10-м и 11-м этажах были госпитализированы четверо детей — трое мальчиков 2016 года рождения и девочка 2014 года рождения — с диагнозом «отравление продуктами горения».

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание потолочного светильника. Состояние детей удовлетворительное.

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