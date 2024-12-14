На Крите перевернулась лодка с нелегальными мигрантами

Телевидение сообщило, в этом же районе были проведены еще две спасательные операции. В 40 морских милях к югу от Гавдоса было замечено еще одно судно, на борту которого находились 47 мигрантов, находящихся в опасности. Все они были спасены и доставлены в порт Палеохора. Третья операция проходила рано утром в субботу в 28 морских милях к югу от Гавдоса, где было замечено судно с примерно 40 мигрантами.