Жителя Дивногорска будут судить за незаконное хранение дома оружия

Когда-то друг отдал ему обрез гладкоствольного охотничьего ружья. Новый хозяин никогда не охотился и разрешения на оружие не имел, однако не сдал огнестрел в правоохранительные органы, а держал его дома. Возможно, оставил на память о дарителе, который умер.