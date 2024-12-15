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Жителя Дивногорска будут судить за незаконное хранение дома оружия

В Красноярском крае мужчину накажут за подаренный ему нелегальный обрез.

Источник: Комсомольская правда

14 декабря в МВД по Красноярскому краю сообщили, что жителя Дивногорска будут судить за то, что он нелегально хранил у себя подаренное приятелем оружие.

Когда-то друг отдал ему обрез гладкоствольного охотничьего ружья. Новый хозяин никогда не охотился и разрешения на оружие не имел, однако не сдал огнестрел в правоохранительные органы, а держал его дома. Возможно, оставил на память о дарителе, который умер.

Сотрудники уголовного розыска узнали о незаконном оружии и изъяли его. Эксперты признали его пригодным для стрельбы.

Было заведено уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия. Его 63-летний фигурант ранее не имел проблем с законом. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.