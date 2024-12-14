В Ленобласти мужчину ударили ножом в живот за попытку погладить собаку

Инцидент произошел в поселке Кузьмоловский. По словам возлюбленной 30-летнего пострадавшего, вечером они пришли в компанию, где она знала только своего друга детства. Он и его подруга пришли в компанию с маленькой собакой и спокойно общались с остальными.