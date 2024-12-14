По факту пожара в Башкирии, в котором погибли двое детей, возбудили уголовное дело

По факту смертельного пожара в Абзелиловском районе Башкирии возбудили уголовное дело. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
Трагедия произошла сегодня ночью на улице Южной в селе Аскарово в одноэтажном бревенчатом доме, в котором жила многодетная семья. Отец спас жену и трехлетнего ребенка, но 10-летнюю дочь и 9-летнего сына отыскать не удалось. Спустя время их тела обнаружили в чулане. Родители получили различные травмы, оба госпитализированы. Мужчина получил ожоги второй и третьей степени 30% тела, сейчас он в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Оставшийся в живых трехлетний ребенок никак не пострадал. Прокуратура Башкирии начала проверку по факту случившегося.
Следком завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте ЧП в настоящее время работают сотрудники СК, МВД и МЧС. Специалисты провели осмотр места ЧП, назначили судебные экспертизы, проводят допросы очевидцев и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
— По предварительной версии, причиной возгорания могла послужить неисправность электропроводки, — сообщает СК.
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