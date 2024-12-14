В Башкирии завели дело по факту гибели двух детей при пожаре

«Белорецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту смерти двоих несовершеннолетних во время пожара в частном жилом доме в селе Аскарово», — отмечается в сообщении.
Следствием предварительно установлено, что в ночь на 14 декабря произошел пожар в одноэтажном бревенчатом жилом доме, где проживает многодетная семья. Отец, разбив окно, спас супругу и трехлетнего ребенка, но десятилетнюю дочь и девятилетнего сына найти не удалось. Их тела были обнаружены на веранде в ходе тушения пожара. Родители получили порезы и термические ожоги, трехлетний ребенок не пострадал.
По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.