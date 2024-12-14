В Башкирии завели дело по факту гибели двух детей при пожаре

Следствием предварительно установлено, что в ночь на 14 декабря произошел пожар в одноэтажном бревенчатом жилом доме, где проживает многодетная семья. Отец, разбив окно, спас супругу и трехлетнего ребенка, но десятилетнюю дочь и девятилетнего сына найти не удалось. Их тела были обнаружены на веранде в ходе тушения пожара. Родители получили порезы и термические ожоги, трехлетний ребенок не пострадал.