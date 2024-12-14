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В Башкирии завели дело по факту гибели двух детей при пожаре

УФА, 14 декабря. /ТАСС/. Белорецкий межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Башкирии возбудил дело по факту гибели двух детей при пожаре в частном доме в селе Аскарово в ночь на 14 декабря. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по республике в телеграм-канале ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Белорецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту смерти двоих несовершеннолетних во время пожара в частном жилом доме в селе Аскарово», — отмечается в сообщении.

Следствием предварительно установлено, что в ночь на 14 декабря произошел пожар в одноэтажном бревенчатом жилом доме, где проживает многодетная семья. Отец, разбив окно, спас супругу и трехлетнего ребенка, но десятилетнюю дочь и девятилетнего сына найти не удалось. Их тела были обнаружены на веранде в ходе тушения пожара. Родители получили порезы и термические ожоги, трехлетний ребенок не пострадал.

По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

На место происшествия работают следователи СК, сотрудники МВД и МЧС России. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

СК
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