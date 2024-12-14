У парламента Грузии в Тбилиси продолжается митинг протеста

Ранее предыдущий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что «при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов». Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает «эмоциональное состояние Зурабишвили», но «в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту».