Оренбуржец устроил погоню и побил головой полицейскую машину

Сотрудники полиции подали сигнал об остановке, но водитель его проигнорировал и продолжил движение. В результате преследования нарушитель остановился во дворе жилого дома на улице Чкалова. Выяснилось, что за рулем был 34-летний житель Акбулака, который управлял автомобилем Haval в состоянии опьянения.
В служебной машине задержанный начал оскорблять инспектора ДПС и бить головой по переднему боковому стеклу, а также ногами — по лобовому, в результате чего оно треснуло.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили административное расследование по факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также собрали материал по статье «Оскорбление представителя власти».