Оренбуржец устроил погоню и побил головой полицейскую машину

Сотрудники полиции подали сигнал об остановке, но водитель его проигнорировал и продолжил движение. В результате преследования нарушитель остановился во дворе жилого дома на улице Чкалова. Выяснилось, что за рулем был 34-летний житель Акбулака, который управлял автомобилем Haval в состоянии опьянения.