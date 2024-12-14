Мужчина упал на шампур во время поминок в Москве

В поселении Рязановское группа друзей решила помянуть усопшего друга в бане: после тяжёлых похорон мужчины отправились париться, взяв с собой алкоголь. Пока парились, не заметили, как 44-летний Андрей вышел охладиться на улицу. Спустя время друзья спохватились, что приятель так и не вернулся в баню.