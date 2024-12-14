В Краснодаре бродячие собаки напали на 12-летнего школьника. Все произошло 13 декабря на улице Бершанской.
Бездомные псы окружили ребенка. В результате одно из животных укусило мальчика за ногу.
Школьника отвезли в больницу, где ему сделали укол. В настоящее время прокуратура Карасунского округа проводит проверку.
«Прокуратура организовала проверку по факту ненадлежащего принятия мер к отлову бродячих собак. По результатам проверочных мероприятий будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.