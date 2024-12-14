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Пенсионер из Москвы лишился более 24 млн рублей после звонка «бывшего коллеги»

Житель Москвы стал жертвой мошенников, отдав им более 24 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура города.

Источник: Ave Calvar/CC0

Пострадавший 72-летний мужчина получил сообщение от бывшего коллеги, который рассказал о грядущей проверке их компании. Спустя некоторое время пенсионеру позвонил «правоохранитель» и стал запугивать абонента, говоря об уголовном деле и показывая документы.

Узнав о сбережениях россиянина, мошенник связал его якобы с представителем банка, который уговорил пенсионера отправить все свои средства на специально открытый для него счет. Мужчина снял все накопления со счета и забрал их из банковской ячейки.

«Деньги мужчина передавал в пакетах и даже в коробке со сладостями. За неделю он отдал мошенникам более 24,4 млн рублей», — сообщается в публикации.

На данный момент личности злоумышленников устанавливают. Процесс находится на контроле у прокуратуры.

Прокуратура