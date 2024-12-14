Пострадавшие при пожаре в ТЦ «Беларусь» рассказали о своем спасении

ВИТЕБСК, 14 дек — Sputnik. Пожар в торговом центре «Беларусь» стал одним из самых крупных за последние годы в Витебске — во время инцидента из здания ТЦ эвакуировали 215 человек.
Корреспондент Sputnik пообщался с людьми, которые оказались во время пожара в здании, и расспросил, как им удалось спастись.
Пожар в ТЦ «Беларусь» начался около 13 декабря около 16 часов. Как сообщили очевидцы, дым распространился по зданию в считанные секунды.
«Когда крик начался, я поднялся на этаж, было немного дыма, буквально через полторы минуты вернулся — и все, коридор было уже не узнать — все в дыму», — сообщил один из арендаторов.
По словам собеседника, задымление началось в районе роллета с игрушками на первом этаже ТЦ.
Поскольку его торговая точка находится на цокольном этаже, мужчине удалось быстро эвакуироваться, а вот предпринимателям, которые арендуют помещения на третьем, пришлось намного сложнее.
Шла на голос
«Мы с подругой арендуем помещение под студию красоты на третьем этаже здания. Павильон 28 квадратных метров разделен на две половины, я делаю брови и ресницы, она — маникюр. Когда начался пожар, мы обе работали», — сообщила Екатерина.
По словам собеседницы, она не слышала никакого сигнала тревоги либо пожарного извещателя. Возможно, из-за шума в студии: Екатерина работала и разговаривала с клиенткой, ее напарница делала маникюр, и у нее был включен пылесос.
«Я как раз заканчивала, как вдруг в дверь с силой начал стучать охранник и кричать, что в здании пожар, и нужно срочно эвакуироваться», — вспомнила собеседница.
Екатерина решила, что это учения, но на всякий случай собрала вещи и выбежала в коридор.
«У нас, честно говоря, очень легко запутаться в торговом центре: первое время меня на работу водила знакомая, клиенты через одного плутают по коридорам, пока находят студию. Я по привычке выбежала вправо от студии, куда обычно выхожу. И попала на задымленную лестницу», — объяснила собеседница.
По словам женщины, она очень быстро стала задыхаться и почувствовала, что теряет сознание.
«Я не ожидала, что так быстро можно начать “отключаться” из-за дыма. Мне стало очень плохо и, честно говоря, я быстро потеряла ориентацию в пространстве. Думаю, что могла там и остаться, если бы не клиентка», — призналась она.
Дело в том, что клиентка пошла по другой лестнице, которая оказалась менее задымленной, спустилась на один этаж вниз и начала звать Екатерину, на ее крики она вышла в дыму с закрытыми глазами. Внизу девушек ждал охранник, который и вывел их из здания.
«Я очень благодарна охраннику, он многое сделал, чтобы помочь нам», — подчеркнула Екатерина.
Она отметила, что когда люди выходили из здания, нигде не было паники или давки. Собеседница предположила, что во многом это благодаря большому количеству лестниц.
После эвакуации витеблянка поехала домой, почитала в интернете, что нужно делать, если надышался дымом, выпила таблеток, и стала следить за симптомами. Уснуть удалось только к 5 утра.
Субботин о пожаре в Витебске: люди сами пытались выбраться и разбивали окна>>>.
Сама доехала до больницы
Другой работнице бьюти-сферы Ангелине (имя изменено по просьбе героини) повезло меньше.
Кабинет мастера тоже находится на третьем этаже, но к ней никто не заходил, лишь в 16:12 позвонила клиентка, которая недавно вышла с процедуры, и сказала, что здание горит. В 16:18 Ангелина уже покинула кабинет и пошла вниз по лестнице, но никто ее не сопровождал.
«Дошла сама, ничего не было видно вокруг. Представьте, что вы идете с закрытыми глазами, видимость была примерно такая. Очень повезло, что вспомнила уроки безопасности и дышала, через сложенный в два раза воротник куртки. Без этого не знаю, дошла бы вниз или нет», — говорит собеседница.
На улице Ангелина дождалась, пока через окна эвакуируют ее подруг, и только после этого почувствовала себя плохо и ощутила страх. Девушка сама попросила мужа отвезти ее в медучреждение.
На вопрос, слышала ли мастер пожарную сигнализацию, собеседница ответила, что никаких сигналов не было.
«Как рассказала мне знакомая, не сработала и пожарная кнопка, которую нажали после начала пожара. Никаких звуков пожарной сигнализации не было», — отметила собеседница.
Сейчас Ангелина лежит в больнице под присмотром врачей. Ей поставили капельницу, провели необходимые процедуры, но по голосу слышно, что дышать девушке до сих сложно, хотя, по словам витеблянки, она чувствует себя лучше.
По факту пожара Следственный комитет Беларуси возбудил дело по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса Беларуси — нарушение требований пожарной безопасности, которое повлекло за собой причинение ущерба в крупном размере.
В результате возгорания пострадали 16 человек, двое находятся в реанимации, один из них подключен к ИВЛ. Из Минска на помощь витебским медикам прибыли специалисты республиканского уровня.