Пострадавшие при пожаре в ТЦ «Беларусь» рассказали о своем спасении

«Дошла сама, ничего не было видно вокруг. Представьте, что вы идете с закрытыми глазами, видимость была примерно такая. Очень повезло, что вспомнила уроки безопасности и дышала, через сложенный в два раза воротник куртки. Без этого не знаю, дошла бы вниз или нет», — говорит собеседница.