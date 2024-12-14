«Пересчитав» пенсию, жительница Воронежа потеряла 1,3 млн рублей

Жертвой мошенников стала 68-летняя пенсионерка из Воронежа. Полицейским женщина рассказала, что на ее телефон позвонила девушка, представившаяся сотрудником Пенсионного фонда. Собеседница заявила, что необходимо пересчитать пенсию в связи с наличием лет, которые не учтены в рабочем стаже. А для этого требовалось назвать код из SMS-сообщения. В итоге злоумышленники похитили у пенсионерки более 1,3 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
Вскоре жительнице Воронежа позвонила еще одна девушка — на этот раз «сотрудница портала госуслуг». Она, в свою очередь, заявила, что до этого пенсионерка общалась с мошенниками, после чего спросила насчет наличия счетов в банках, утверждая, что аферисты якобы могли получить к ним доступ.
— Пенсионерка сообщила злоумышленникам названия финансовых учреждений, в которых у нее находились сбережения. В дальнейшем от операторов банков она узнала, что что ее денежные средства переведены по неизвестным реквизитам, — сообщили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.
— Сотрудники полиции призывают жителей региона быть бдительными, не сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений, — обратились к воронежцам в региональном ГУ МВД.
Ранее 84-летний воронежец, желая увеличить доходы, стал жертвой мошенников и лишился всех сбережений. Пенсионер увидел рекламу одного из банков о бонусной программе для новых клиентов, после чего стал искать в интернете этот банк, кликая по разным ссылкам и оставляя заявки на открытие вклада. Через некоторое время ему позвонил мужчина, назвавшийся трейдером.