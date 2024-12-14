«Пересчитав» пенсию, жительница Воронежа потеряла 1,3 млн рублей

Жертвой мошенников стала 68-летняя пенсионерка из Воронежа. Полицейским женщина рассказала, что на ее телефон позвонила девушка, представившаяся сотрудником Пенсионного фонда. Собеседница заявила, что необходимо пересчитать пенсию в связи с наличием лет, которые не учтены в рабочем стаже. А для этого требовалось назвать код из SMS-сообщения. В итоге злоумышленники похитили у пенсионерки более 1,3 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.