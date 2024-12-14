Шесть машин столкнулись на Минской кольцевой дороге, образовав «паровоз». Как рассказали в ГАИ, масштабное ДТП случилось во второй половине дня, около 16:20, в пятницу, 13 декабря 2024 года.
"В районе 21-го км внутреннего кольца МКАД в результате несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение шести автомобилей: Mazda, Renault, Skoda, Chevrolet и двух автомобилей Geely, — проинформировали в ГАИ.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал, у легковушек — механические повреждения.
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