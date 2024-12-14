В Новой Москве автомобиль сбил на тротуаре ребенка и няню

«В Новой Москве женщина-водитель, управляя автомобилем марки “Порше”, не справившись с управлением, выехала на тротуар, где сбила мальчика 2015 г. р. и его няню», — сообщили в ведомстве.
Пешеходы были госпитализированы.
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Автомобиль «Порше» в Новой Москве сбил на тротуаре ребенка и его няню. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.
«В Новой Москве женщина-водитель, управляя автомобилем марки “Порше”, не справившись с управлением, выехала на тротуар, где сбила мальчика 2015 г. р. и его няню», — сообщили в ведомстве.
Пешеходы были госпитализированы.