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В Новой Москве автомобиль сбил на тротуаре ребенка и няню

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Автомобиль «Порше» в Новой Москве сбил на тротуаре ребенка и его няню. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

«В Новой Москве женщина-водитель, управляя автомобилем марки “Порше”, не справившись с управлением, выехала на тротуар, где сбила мальчика 2015 г. р. и его няню», — сообщили в ведомстве.

Пешеходы были госпитализированы.

Прокуратура