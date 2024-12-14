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В посольстве Венгрии во Франции ищут взрывное устройство

БУДАПЕШТ, 14 декабря. /ТАСС/. Посольство Венгрии в Париже получило письмо с угрозой теракта и фотографией взрывного устройства, сейчас французские спецслужбы заняты его поиском в здании диппредставительства. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Источник: Reuters

«Наше посольство в Париже в настоящее время обыскивается французскими властями с помощью двух поисковых собак», — сообщил глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он уточнил, что венгерские дипломаты проинформировали министерство о «получении угрозы для их жизни».

Им поступило сообщение, которое «сопровождалось фотографией самодельного взрывного устройства», уточнил Сийярто. По словам министра, французские власти заняты поиском взрывчатки.

«По имеющейся информации, письмо [с угрозами], предположительно, пришло с адреса в соседней стране, и в настоящее время венгерские спецслужбы проводят расследование, чтобы обеспечить безопасность работы наших дипломатов в предстоящий период, который будет особенно сложным», — написал глава МИД.

дипломатия