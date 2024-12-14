В посольстве Венгрии во Франции ищут взрывное устройство

«Наше посольство в Париже в настоящее время обыскивается французскими властями с помощью двух поисковых собак», — сообщил глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он уточнил, что венгерские дипломаты проинформировали министерство о «получении угрозы для их жизни».