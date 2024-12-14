Пьяная жительница Солигорска пыталась скрыться от ГАИ, но вылетела с дороги

В ГАИ рассказали о ДТП, которое случилось в Солигорске в воскресенье, 8 декабря 2024 года, около 14.30.
Внимание инспектора ДПС привлек автомобиль Volkswagen, за рулем которого, как выяснилось 40-летняя местная жительница.
«В ходе проверки документов, женщина, отказавшись выйти из машины, включила первую передачу и попыталась скрыться от инспекторов», — сообщили в ГАИ.
Неоднократные требования об остановке женщина игнорировала, в результате она не справилась с управлением транспортного средства, наехала на бордюрный камень и вылетела в лесной массив, находящийся в районе пересечения улиц Козлова-Лесная-пр-т Мира.
Только после этого она была задержана милиционерами.
Женщину доставили для освидетельствования, которое подтвердило: она находится в состоянии алкогольного опьянения, в крови — 1,54 промилле.
Фигурантку водворили в ИВС, добавим, что это уже не первый подобный случай: солигорчанка в 2023 году уже привлекалась к административной ответственности за ДТП, совершенное в нетрезвом виде.
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