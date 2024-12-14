Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяная жительница Солигорска пыталась скрыться от ГАИ, но вылетела с дороги

40-летгяя пьяная жительница Солигорска пыталась скрыться от ГАИ, но вылетела с дороги.

Источник: Комсомольская правда

В ГАИ рассказали о ДТП, которое случилось в Солигорске в воскресенье, 8 декабря 2024 года, около 14.30.

Внимание инспектора ДПС привлек автомобиль Volkswagen, за рулем которого, как выяснилось 40-летняя местная жительница.

«В ходе проверки документов, женщина, отказавшись выйти из машины, включила первую передачу и попыталась скрыться от инспекторов», — сообщили в ГАИ.

Неоднократные требования об остановке женщина игнорировала, в результате она не справилась с управлением транспортного средства, наехала на бордюрный камень и вылетела в лесной массив, находящийся в районе пересечения улиц Козлова-Лесная-пр-т Мира.

Только после этого она была задержана милиционерами.

Женщину доставили для освидетельствования, которое подтвердило: она находится в состоянии алкогольного опьянения, в крови — 1,54 промилле.

Фигурантку водворили в ИВС, добавим, что это уже не первый подобный случай: солигорчанка в 2023 году уже привлекалась к административной ответственности за ДТП, совершенное в нетрезвом виде.

Ранее мы писали о том, что стали известны цены посещения и абонементов в новый огромный бассейн на Кальварийской, который можно будет посетить уже со 2 января 2025 года (тут про это).