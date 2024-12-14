Глава Абзелиловского района Башкирии пообещал помочь семье, которая из-за пожара лишилась двух детей

Трагедия произошла сегодня ночью на улице Южной в селе Аскарово в одноэтажном бревенчатом доме, в котором жила многодетная семья. Отец спас жену и трехлетнего ребенка, но 10-летнюю дочь и 9-летнего сына отыскать не удалось. Спустя время их тела обнаружили в чулане. Родители получили различные травмы, оба госпитализированы. Мужчина получил ожоги второй и третьей степени 30% тела, сейчас он в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Оставшийся в живых трехлетний ребенок никак не пострадал. Прокуратура Башкирии начала проверку по факту случившегося, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.