Глава Абзелиловского района Башкирии пообещал помочь семье, которая из-за пожара лишилась двух детей

Глава администрации Абзелиловского района Башкирии Ильдар Нафиков пообещал помочь семье, которая пострадала в пожаре. Об этом руководитель заявил на своей личной странице в социальных сетях.
Трагедия произошла сегодня ночью на улице Южной в селе Аскарово в одноэтажном бревенчатом доме, в котором жила многодетная семья. Отец спас жену и трехлетнего ребенка, но 10-летнюю дочь и 9-летнего сына отыскать не удалось. Спустя время их тела обнаружили в чулане. Родители получили различные травмы, оба госпитализированы. Мужчина получил ожоги второй и третьей степени 30% тела, сейчас он в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Оставшийся в живых трехлетний ребенок никак не пострадал. Прокуратура Башкирии начала проверку по факту случившегося, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.
— Администрация района окажет семье необходимую помощь. Приношу искренние соболезнования, — заявил Нафиков.
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