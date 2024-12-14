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Мэр Омска прокомментировал происшествие с падением ледяной плиты на ребёнка

Он предупредил омичей об опасности ледяных «пещер», которые образуются из-за перепадов температуры.

Источник: МЧС России

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что ледяная плита упала на ребёнка у Иртыша из-за погодных условий. Он предупредил родителей об опасности игр детей в «пещерах», которые образуются из-за перепада температур.

«Уважаемые родители юных омичей, сегодня в нашем городе произошёл крайне неприятный инцидент: группа подростков находилась на склоне Иртыша, и один из них оказался сбит с ног ледяной глыбой. Прошу вас, взрослые, объяснить детям, что в связи с погодными условиями — дневным потеплением, ночными заморозками и, как следствие, нестабильностью снежного и ледяного покрова — пребывание в подобных местах может быть опасным и привести к самым неприятным и даже фатальным последствиям».

сказал Сергей Шелест

Напомним, ранее в МЧС России сообщили, что на 13-летнего подростка упала большая ледяная плита.

МЧС