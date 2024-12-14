В Желтом море перевернулось рыболовное судно

Отмечается, что морской поисково-спасательный центр китайской восточной провинции Шаньдун 13 декабря около 23.00 (18.00 мск) получил сообщение о том, что в центральной части Желтого моря пропало рыболовное судно, на борту которого в тот момент находились 12 человек. Судно зарегистрировано в китайской провинции Ляонин.
Около 11.00 (6.00 мск) 14 декабря в соответствующей акватории спасатели обнаружили перевернувшуюся лодку. Сведений о том, что кого-то удалось найти, пока не поступало.
Поисково-спасательная операция продолжается.