В Башкирии возбудили дело на школьника за вымогательство

Известно, все это происходило в одной из школ Стерлитамака.
По данному факту Следственным комитетом России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство).Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по РБ Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Ранее в МВД Башкирии «Башинформу» прокомментировали историю с избитым в Стерлитамаке школьником:
«Сообщение по данному факту зарегистрировано в управлении МВД России по г. Стерлитамаку. По предварительным данным, между учащимися 9-х классов на перемене возник конфликт, в ходе которого один из них нанес телесные повреждения другому. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение».