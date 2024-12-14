В Башкирии возбудили дело на школьника за вымогательство

«Сообщение по данному факту зарегистрировано в управлении МВД России по г. Стерлитамаку. По предварительным данным, между учащимися 9-х классов на перемене возник конфликт, в ходе которого один из них нанес телесные повреждения другому. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение».