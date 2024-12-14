Из уфимского ТРК «Галерея ART» эвакуировали полторы сотни человек

Сегодня днем, 14 декабря, в Уфе произошел инцидент в торгово-развлекательном комплексе «Галерея ART». Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
В ТРК сработала автоматическая пожарная сигнализация. Из-за этого пришлось эвакуировать 150 человек.
К счастью, никакого пожара не было — тревога оказалась ложной. В результате случившегося никто не пострадал.
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