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Из уфимского ТРК «Галерея ART» эвакуировали полторы сотни человек

В Уфе из ТРК «Галерея ART» эвакуировали 150 человек.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 14 декабря, в Уфе произошел инцидент в торгово-развлекательном комплексе «Галерея ART». Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

В ТРК сработала автоматическая пожарная сигнализация. Из-за этого пришлось эвакуировать 150 человек.

К счастью, никакого пожара не было — тревога оказалась ложной. В результате случившегося никто не пострадал.

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