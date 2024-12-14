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В Днепре произошел взрыв

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Национальная полиция Украины сообщила, что в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, один человек погиб, есть также раненые, в числе которых два сотрудника полиции.

Источник: AP 2024

«На месте взрыва в одном из центральных районов Днепра работает полиция. В результате взрыва, по предварительной информации, погиб человек, есть раненые, среди них — двое полицейских. Пострадавшие доставлены в больницу», — говорится в сообщении на сайте управления полиции по Днепропетровской области.

Инцидент произошел в 15:45 мск, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалисты. «Устанавливаются обстоятельства взрыва, после чего будет предоставлена правовая квалификация происшествия», — добавили в полиции.