В Днепре произошел взрыв

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Национальная полиция Украины сообщила, что в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, один человек погиб, есть также раненые, в числе которых два сотрудника полиции.