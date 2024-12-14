В Днепре произошел взрыв

«На месте взрыва в одном из центральных районов Днепра работает полиция. В результате взрыва, по предварительной информации, погиб человек, есть раненые, среди них — двое полицейских. Пострадавшие доставлены в больницу», — говорится в сообщении на сайте управления полиции по Днепропетровской области.
Инцидент произошел в 15:45 мск, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалисты. «Устанавливаются обстоятельства взрыва, после чего будет предоставлена правовая квалификация происшествия», — добавили в полиции.