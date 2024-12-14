Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не выполнил требование дорожного знака. Две легковушки столкнулись в Минске

Две легковушки столкнулись на перекрестке 2-го Велосипедного переулка и улицы Тростенецкой в Минске. Об этом сообщили в ГАИ.

Источник: ГАИ

ДТП случилось поздно ночью 14 декабря. Сидевший за рулем Lada 23-летний водитель проигнорировал дорожный знак «Движение без остановки запрещено» и выехал на перекресток с улицей Тростенецкой, не пропустив Geely, который ехал по улице Тростенецкой, отчего произошла авария. От удара Lada оказалась отброшена за пределы дороги. При этом светофор в момент аварии работал в режиме желтого мигания.

«При желтом мигающем сигнале светофора перекресток является нерегулируемым и водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и дорожными знаками приоритета», — напомнили в ГАИ.

31-летний водитель Geely госпитализирован для обследования..