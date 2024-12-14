Не выполнил требование дорожного знака. Две легковушки столкнулись в Минске

ДТП случилось поздно ночью 14 декабря. Сидевший за рулем Lada 23-летний водитель проигнорировал дорожный знак «Движение без остановки запрещено» и выехал на перекресток с улицей Тростенецкой, не пропустив Geely, который ехал по улице Тростенецкой, отчего произошла авария. От удара Lada оказалась отброшена за пределы дороги. При этом светофор в момент аварии работал в режиме желтого мигания.