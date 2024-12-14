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В Нижнем Тагиле столкнулись два автобуса

Водители не смогли поделить дорогу.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле около полудня 14 декабря на улице Садовой в Нижнем Тагиле столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Очевидцы сообщили, что столкновение произошло по причине того, чтобы водители пассажирских автобусов не поделили дорогу. В аварии пострадали автобусы «ПАЗ», следовавшие по маршруту № 32.

После столкновения первый автобус врезался в столб. Никто из пассажиров и пешеходов в ДТП не пострадал. Свидетели аварии сообщили паблику, что причиной небольшого ДТП мог стать неаккуратный маневр на дороге.

К проверке инцидента подключилась полиция Нижнего Тагила.