Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ленобласти

При выезде на место сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что автомобиль легковой автомобиль Opel Astra выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автобусом «ПАЗ», который осуществлял движение по маршруту № 677 «Сосновый бор — поселок Котельский».
В результате ДТП 32-летний водитель Opel скончался на месте. В автобусе пострадали четыре человека, один из них 12-летний ребенок. Все госпитализированы, состояние пострадавших удовлетворительное, уточнили в полиции. В настоящий момент все подробности произошедшего выясняются.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что дорожные и коммунальные службы Ленобласти перевели в круглосуточный режим работы из-за продолжающегося в субботу снегопада.