Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ленобласти

В результате ДТП 32-летний водитель Opel скончался на месте. В автобусе пострадали четыре человека, один из них 12-летний ребенок. Все госпитализированы, состояние пострадавших удовлетворительное, уточнили в полиции. В настоящий момент все подробности произошедшего выясняются.