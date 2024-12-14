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В Ленобласти в ДТП с рейсовым автобусом погиб человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Рейсовый автобус и автомобиль «Опель-Астра» столкнулись лоб в лоб в Ленинградской области, водитель машины погиб на месте, в автобусе пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в 15:40 в полицию Сосновоборского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП на автодороге Санкт-Петербург — Ручьи с участием рейсового автобуса. На месте сотрудники Госавтоинспекции установили, что “Опель-Астра” выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с автобусом “ПАЗ”, который ехал по маршруту № 677 Сосновый бор — п. Котельский», — говорится в сообщении.

В результате ДТП 32-летний водитель «Опеля» умер на месте. В автобусе пострадали четыре человека, один из них — 12-летний ребенок. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.