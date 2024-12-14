В Ленобласти в ДТП с рейсовым автобусом погиб человек

«Сегодня в 15:40 в полицию Сосновоборского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП на автодороге Санкт-Петербург — Ручьи с участием рейсового автобуса. На месте сотрудники Госавтоинспекции установили, что “Опель-Астра” выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с автобусом “ПАЗ”, который ехал по маршруту № 677 Сосновый бор — п. Котельский», — говорится в сообщении.