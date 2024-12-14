В Петербурге школьник ударил одноклассницу стулом по голове

Как информирует ведомство, около часа ночи в субботу в полицию Калининского района поступила телефонограмма из детской больницы о том, что накануне вечером за медицинской помощью самостоятельно обратилась 16-летняя девочка с травмой головы.
«Пострадавшая сообщила, что одноклассник ударил ее стулом по голове в школе, расположенной на улице Карпинского. У школьницы диагностирован ушиб мягких тканей головы», — говорится в сообщении.
Как отмечается, девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту инцидента проводится проверка.