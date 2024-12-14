В Петербурге школьник ударил одноклассницу стулом по голове

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка попала в больницу после того, как одноклассник ударил ее стулом по голове в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.