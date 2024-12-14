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Водитель маршрутки лишился прав, создав в Бобруйске аварийную обстановку

Водитель маршрутки создал в Бобруйске аварийную обстановку и остался без прав.

Источник: Комсомольская правда

Водителя маршрутного такси в Бобруйске оштрафовали и лишили прав за то, что он создал на дороге аварийную обстановку, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Сообщается, что на днях в интернете появилось видео, на котором видно, как водитель маршрутки в Бобруйске создал аварийную обстановку.

Он подрезал ВАЗ на перекрестке улиц Гагарина-Лынькова. ВАЗу удалось увернуться от удара.

Сотрудники ГАИ установили нарушителя. Им оказался 48-летний местный житель. Ему назначили штраф в 280 рублей и на три месяца лишили прав.

Ранее мы писали, что пьяная жительница Солигорска пыталась скрыться от ГАИ, но вылетела с дороги.

Еще шесть машин столкнулись на Минской кольцевой дороге, образовав «паровоз».

Кроме того, четыре маленьких ребенка пострадали на пожаре в Бобруйске 13 декабря 2024 года.