Водитель маршрутки лишился прав, создав в Бобруйске аварийную обстановку

Водителя маршрутного такси в Бобруйске оштрафовали и лишили прав за то, что он создал на дороге аварийную обстановку, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Сообщается, что на днях в интернете появилось видео, на котором видно, как водитель маршрутки в Бобруйске создал аварийную обстановку.
Он подрезал ВАЗ на перекрестке улиц Гагарина-Лынькова. ВАЗу удалось увернуться от удара.
Сотрудники ГАИ установили нарушителя. Им оказался 48-летний местный житель. Ему назначили штраф в 280 рублей и на три месяца лишили прав.
Ранее мы писали, что пьяная жительница Солигорска пыталась скрыться от ГАИ, но вылетела с дороги.
Еще шесть машин столкнулись на Минской кольцевой дороге, образовав «паровоз».
Кроме того, четыре маленьких ребенка пострадали на пожаре в Бобруйске 13 декабря 2024 года.